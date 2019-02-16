Selçuk Yaşar Ödülü sahiplerini buldu

Ödülün 2019 yılı teması ‘Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında başarılı çalışmalar yapan ve bunların sonucunda Türkiye’nin kalkınmasında veya tanınmasında önemli rol oynayan kişi ya da kurumlar” olarak belirlendi. Yapılan değerlendirme sonrası Selçuk Yaşar Ödülü, akademik kimliği ile girişimci kimliğini bütünleştiren ve genç girişimcilere ilham veren çalışmalara sahip bilim insanı Prof. Dr. Aytül Erçil ile sosyal inovasyon konusunda çalışmaları olan Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’e takdim edildi.