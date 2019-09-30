Selçuk Yaşar’a ‘Onur Ödülü’
Türkiye’de, 1973 yılından bu yana sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük eden Pınar Süt’ün kurucusu Selçuk Yaşar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.
İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Süt Zirvesi’nde, Ulusal Süt Konseyi tarafından verilen ‘Onur Ödülü’, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca tarafından Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’na takdim edildi. Bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirten İdil Yiğitbaşı,’’ Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.
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