Selçuk Yaşar’a ‘Onur Ödülü’

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Süt Zirvesi’nde, Ulusal Süt Konseyi tarafından verilen ‘Onur Ödülü’, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca tarafından Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’na takdim edildi. Bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirten İdil Yiğitbaşı,’’ Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.