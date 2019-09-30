27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6717
  • 6,2026
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Selçuk Yaşar’a ‘Onur Ödülü’

Türkiye’de, 1973 yılından bu yana sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük eden Pınar Süt’ün kurucusu Selçuk Yaşar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’nde Türkiye’de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dünya Süt Zirvesi’nde, Ulusal Süt Konseyi tarafından verilen ‘Onur Ödülü’, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca tarafından Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’na takdim edildi. Bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirten İdil Yiğitbaşı,’’ Selçuk Yaşar Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar’ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

Petrol tankerleri patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit edildi

45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit edildi

Slovakya'da savaş uçağı düştü

Slovakya'da savaş uçağı düştü

"Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır"

'Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır'

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Trabzonspor, Beşiktaş'a şans tanımadı

Trabzonspor, Beşiktaş'a şans tanımadı

'Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz'

'Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz'

Siirt'in Pervari kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

ABD Dışişleri Hillary'ye karşı harekete geçti

ABD Dışişleri Hillary'ye karşı harekete geçti
 

POPÜLER HABERLER

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA