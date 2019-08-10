Sıcaklarda yuva yapan kumruya koruma

Zaman zaman sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu ilçede, yuva yapan kumruyu korumak için trafik ışıklarının tepesine şemsiye monte eden 17 yaşındaki Semih Uzunğlu, çevredekilerin takdirini kazandı. Buzdolabı tamirhanesinde çalışan Uzunoğlu, ‘’Havalar bayağı sıcak ve direğe konan kumrunun da bu durumdan etkileneceğini düşündüm. Bunun üzerine satın aldığım şemsiyeyi direğe monte ettim. Her geçtiğimde şemsiyenin yerinde olup olmadığına bakıyorum” dedi.