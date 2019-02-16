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Sokak hayvanlarına barınak kurdular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve İEÜ Hayvanseverler Kulübü Başkanı Şevval Yüce, bir süre önce başlattığı yardım kampanyasında öğrencilerin de desteğini alarak kampüste yaşayan sokak hayvanları için yuva ve mama istasyonları temin etti.

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Kulüp olarak çevrelerindeki hayvanlarla ilgilendiklerini, kimi yaralı hayvanları ise tedavi ettirip sahiplendirdiklerini söyleyen Yüce, “Kendimi bildim bileli hayvanlarla beraberdim. Üniversitemizde de, aynı dışarıda olduğu gibi hayvanlarla ortak bir yaşam alanını paylaşıyoruz. Onların da bizler gibi kendilerine ait birer yuvaları, barınacakları ve ihtiyaçlarını giderecekleri yerler olmasını istedim” dedi. Proje kapsamında kermes düzenlediklerini belirten Yüce, “Bu sayede sokak hayvanları için yuvalar, mama ve su istasyonları temin ettik. Barınaklardan 30’u aşkın hayvan faydalanıyor. Yem ve su istasyonlarını her gün kontrol ediyoruz. Tatil günlerinde bile nöbetleşe mama ve su teminini sağlıyoruz. Dünyamızı paylaştığımız hayvanlara karşı bir borcumuz var” diye konuştu. 

 

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