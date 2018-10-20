Taksi denetimine İzmir’den destek 

Genelge, İzmirli taksiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, denetimlerin artmasının hizmet kalitelerinin artmasını sağlayacağını, bunu bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Anık, gelen şikayetler üzerine yıllardır sıkı mücadele yürüttüklerine, eğitim faaliyetleri ile olumlu sonuçlar aldıklarına dikkati çekti, Anık, “İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçmesi elimizi daha da güçlendirecek” dedi.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINIYOR

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Celil Anık, “Günün 24 saati görev başında olan Haber Merkezi’miz, www.izsofoda.org.tr adresli internet sitemize ve (0232) 250 54 44 numaralı telefonumuza iletilen tüm şikayetler ve önerileri kayda alıyor. Halktan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. Ayrıca bu şikayetlere kalıcı çözüm bulmak amacıyla şoför arkadaşlarımız halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor. Bu eğitimlere ayda ortalama 200 kişi katılıyor” diye konuştu.