Taksiciler gönülleri fethetti

Altu, içinde yüklü miktarda döviz ve pasaportlar bulunan çantayı sahiplerine teslim edebilmek için turistleri aldığı hastaneye gitti. 2 turistin burada tedavi gören bir Nijeryalıyı ziyaret ettikleri öğrenildi. Çantalarına kavuşan Nijeryalılar, “Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık” sözleriyle teşekkür etti. Benzer bir sevinci de ABD’li Luke Waite yaşadı. Takside cüzdanını düşüren Waite, indiği Bornova’daki taksi durağından yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle araç tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından ABD’li turiste verildi. Paralarına, kimlik ve kredi kartlarına ulaşan Luke Waite, “Ne kadar teşekkür etsem az” sözleriyle duygularını dile getirdi.