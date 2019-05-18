Tarihi Kayabey Camii yeniden ibadete açıldı

Kayabey Camii’nin yenileme çalışmaları 2017 Kasım ayında başladı ve 570 gün sürdü. Ana mekanda yapılan uygulamalar kapsamında, gerek zemin hareketlerinin, gerekse çatlakların davranışlarının ve olası hareketlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan yapısal izleme sistemiyle yenileme sürecinde tüm veriler izlendi ve kayıt altına alındı. Yapılan tespitler sonucunda cami için herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadı. Mevcut çatlak ve boşluklara enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma yapıldı. Candaroğulları’ndan Kaya Bey tarafından mescit olarak inşa ettirilen 548 yıllık tarihi yapı, Sultan 3. Murat’ın emri ile camiye çevrildi.