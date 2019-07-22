Tarihi mezar taşlarını çini sanatı ile yaşatıyor

Camkıran, süslemeleri çini panolara işleyerek gelecek nesillere anlatmaya hazırlanıyor. Camkıran, mezar taşlarıyla ilgili araştırma yaparken Kemeraltı’ndaki hazirelerde gördüğü süslemelerden etkilendiğini söyledi. Tarihi mezar taşlarındaki motiflerin çiniye uygunluğunu fark ettiğini belirten Camkıran, “Motiflerin kullanışları, ifade biçimi çini ile aynı. Bu benim hoşuma gidiyor. Mezar taşları mermer, renksiz ama ben onları kişinin geçmişini, yaşadığı dönemi ve yaşantısını okuyarak renklendirme yapıyorum” dedi. Ebru Camkıran, “ Mezar taşları yok olmaya yüz tutmuş bir sanat. Orada sanat var, o taşlara işlenmiş.. Ben bunu popülaritesi yüksek çini sanatıyla canlandırmaya çalışıyorum’’ diye konuştu. Bugüne kadar 11 tarihi mezar taşını çini panolara aktardığını belirten Camkıran, sayıyı 30 parçaya ulaştırıp sergi açmak istediğini sözlerine ekledi.