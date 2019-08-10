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Taze incir Uzak Doğu’ya uçacak

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye 2018›de 50 ülkeye 38 milyon 897 bin dolarlık incir sattı.

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İncir ihracatında ilk sırada 15 milyon 345 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 984 bin dolarla Hollanda ve 3 milyon 840 bin dolarla İngiltere izledi. Raf ömrü çok uzun olmayan incirde son yıllarda hava yoluyla ihracat da tercih edilir hale geldi. Hava kargo aracılığıyla 2017’de 568 ton incir taşınırken, 2018’de bu rakam 704 tona çıktı. İncir ihracatçısı geçen yıl hava kargoyla 2 milyon 387 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı. 

Hedef 50 milyon dolar      

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege bölgesi genelinde incir hasat döneminin başladığını söyledi.  İlk incirlerin ihracat için yola çıktığına değinen Uçak, pazardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl içinde hem üreticinin hem de ihracatçının satışlardan memnun olacağını dile getirdi. Yaş incirde bu sene hem kalitenin hem de rekoltenin çok iyi olduğuna işaret eden Uçak, “Hem geleneksel pazarlarımızda ihracat payımızı artıracağız hem de yeni pazarlara açılacağız. Dünyanın en lezzetlisi olan Türk incirinde bu yıl 50 milyon dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı inancımız tam” diye konuştu.       

Üretici havadan memnun      

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde incir üreticiliği yapan Remzi Öncan, yaklaşık 10 gündür tarlada incir hasadı yaptıklarını söyledi. Hasat dönemiyle birlikte ihracatın da başladığını aktaran Öncan, “Bu yıl geçen yıla oranla rekoltemiz, tonajımız oldukça yüksek. Bunun için çok mutluyuz. Özellikle mevsimlerin iyi gitmesinden dolayı incirimizin kalitesi oldukça yüksek. Geçen seneye oranla daha yüksek bir ihracat bekliyoruz. İnşallah bu sezon güzel olacak” ifadelerini kullandı.  

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