Termal İyi Gelir’e 4. yılında hedef 5 milyon ziyaretçi

Denizli’yi ve özellikle de Pamukkale’yi etkin ve etkili bir şekilde tanıtmak amacı ile 2016 yılında Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçirilen, bu yıl ise Pamukkale Belediyesinin de desteklediği ‘Termal İyi Gelir’ projesi 4. yılına girdi. Bu kapsamda Termal İyi Gelir 4. Kampanya Dönemi Lansman Töreni Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, projeye destek olan kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda davetli ve turizmci katıldı. Sevilen oyuncu Volkan Severcan’ın sunumu, Termal İyi Gelir’in bu yılki reklam yüzü ünlü aktris Wilma Elles’in katılımıyla gerçekleştirilen gece, başarı ile devam eden projenin 2016 yılında hayata geçmesi ile birlikte Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turist sayısındaki büyük artışa dikkat çekildi.

“Biz buna inanıyoruz’

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 2015 ve 2016 yılında Türkiye’de turizmcilerin neredeyse başına gelmeyen kalmadığını, bununla birlikte Pamukkale’ye gelen turist sayısının 900 binlere düştüğünü anlatarak, “Bizlere her zaman kapısı açık olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’ı o tarihte ziyaretimizde, bizleri dinledi ve bir yola çıktık. Projenin sürdürülebilir ve sürekli olması sebebiyle de başarı geldi’’ dedi. 2019 yılı sonunda 3 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamış olacaklarına dikkati çeken Şen, “Üç yıl sonra 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacağız. Bu ulaşamayacağız bir rakam değil. Gerçekleşebilecek bir rakam, biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

“İstedik ki, tarih tekerrür etsin”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Termal İyi Gelir’in 4 yılda Denizli’nin bir markası haline geldiğini ifade etti. Başkan Zolan, “Kendi özelliğimizi, değerimizi anlatmamız gerekiyordu. Cevheriniz de olsa anlatamazsanız hiçbir değer ifade etmez. Biz dikkat çektik, anlattık. Denizli 2 bin yıl önce Avrupa’dan ve Anadolu’nun değişik kentlerinden tedavi görmek amacıyla gelenlerin merkeziydi. İstedik ki, tarih tekerrür etsin. Sadece termali kendimize değil, tüm insanlığın hizmetine sunalım ve duyuralım istedik” dedi.

“Termal denilince, akla Denizli gelecek”

Termal İyi Gelir’i sadece tek bir yönlü kampanya olarak görmediklerini ifade eden Başkan Zolan, ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarda da Denizli’nin tanıtımı için çalıştıklarını belirtti. Başkan Osman Zolan, “Bu şehir, bu değer hepimizin. Eğer şehrimizin ekonomisi gelişir, değeri artarsa şehrimizin de mutluluğu artar. Bakış açımız buydu. Denizli altyapısı, üst yapısı, yeşil alanları, spor alanları, yolları, köprülü kavşaklarıyla, temiz havası ve temiz suyuyla kendi şehrinde oturan insanlarına en iyi şekilde hizmet verir ve en kaliteli yaşam sunan şehir haline geldi. Termal denilince, turizm denilince akla Denizli gelecek” diye konuştu.

Karahan: ‘’Denizli’de güzel işler yapılıyor’’

Denizli Valisi Hasan Karahan, Termal İyi Gelir’in çok güzel bir proje olduğunu belirterek, “Birlikte güzel işlerin yapılacağını Denizli’de 2 yıllık görev sürem içinde zaten gördük. Hakikaten güzel bir ahenkle güzel işler yapılıyor’’ dedi. Denizli’de turizm sektörünün artarak devam ettiğini kaydeden Vali Karahan, “İnşallah bu proje bu ilginin güzel bir örneği olur ve başka projelere de öncülük eder’’ diye konuştu.