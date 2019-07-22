Trafik sıkışıklığına ‘akıllı ışık’ modeli 

Trafik sorununun çözümü için akıllı sistemlerin önemine dikkati çeken Altıntaşı, akıllı trafik yönetim sistemleriyle mevcut altyapıda trafiğin en verimli şekilde yönetilmeye çalışıldığını dile getirdi. Akıllı trafik yönetim sistemlerinin trafik verisine ihtiyaç duyduğunu, mevcut durumda yoldaki araç yoğunluğunu belirleyen döngü dedektörleri ya da kamera gibi cihazlardan faydalanıldığını belirten Altıntaşı, “Kurulum maliyeti yüksek ithal cihazlar kullanılıyor. Özellikle kentsel arterlerde her yere bu sistemlerin kurulması mümkün olmuyor. Ayrıca kurulumları sırasında yolların kazılması gerekiyor” diye konuştu. Geliştirdiği modelde trafik verisinin GPS donanımlı araçlardan elde edildiğini, böylece cihaz maliyetine ihtiyaç duymadığını belirten Altıntaşı, birçok araçta GPS cihazlarının mevcut olduğunun altını çizdi.

SEYAHAT KONFORU ARTACAK

Mevcut sinyalizasyon sistemlerinde trafik ışıklarının yanma süresinin sabit olduğunu ya da trafik koşullarını gözetmeksizin belli saatlerde değiştiğini belirten Dr. Altıntaşı, “Bu sistemde anlık değişim söz konusu. Eğer kuyruklanmada azalma görülmüyorsa ona göre dinamik olarak sinyal süreleri artırılıp azaltılabilir. Her bir döngü süresinde sinyal süreleri yeşil ışık süresi farklı olabilmekte. Sistemimizde trafik sıkışıklığından kaynaklı araç yoğunluğu gerçek zamanlı olarak tahmin edilebiliyor. Trafik ışıklarının süreleri bu veriler sayesinde anlık değişebilecek. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılacak, bekleme süreleri düşecek, insanların seyahat konforu artmış olacak” ifadelerini kullandı.