TSO’dan ‘iş yaşamında profesyonellik’ eğitimi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Hilmiye Türesin Tetik’in ‘İş Yaşamında Profesyonellik’ konulu eğitimde, katılımcılara; İşyerinde etkin olabilme, profesyonel ilişki kurabilme, çözüm odaklı, objektif ve başarılı olabilmenin yolları anlatıldı. Ayrıca, Profesyonellik nedir? Stres yönetimi nedir? İş ve ilişki yönetimi nasıl olmalıdır?, Düşünme ve akıl yürütme becerileri nelerdir? konu başlıkları hakkında bilgilendirmenin yapıldı. Eğitim yaklaşık 3 saat sürdü. Eğitimin son bölümünde ise Arş. Gör. Dr. Hilmiye Türesin Tetik katılımcılardan gelen soruları cevapladı.