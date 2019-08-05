Üretici 14 milyon kâr edecek

Geçen yıl tamamlanarak su tutulmaya başlanan Aktaş Barajı ile sulama kanalları arasındaki iletim hattı bitirildi. Sisteme test amaçlı su verilmeye başlandı. Bölgedeki su sıkıntısının had safhaya çıktığı yaz aylarında tarlalarının başında suyu gören üretici büyük sevinç yaşadı. Aktaş Barajı’nda 17 milyon 250 bin metreküp su bulunurken; test çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz 15 bin 800 dekar arazide sulama başlayacak ve bölge üreticisi yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak.

Su sıkıntısı çeken bölgenin kaderini değiştirecek proje, üreticiye bir yılda 2’inci hatta 3’üncü ürün hasadı olanağı sağlayacak ve sulama maliyetlerini düşürecek. Tarlalarda yüzde 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak. Ödemişli üretici bu yaz Aktaş Barajı ve Sulaması projesinin devreye girmesiyle 13 milyon 848 bin lira daha fazla kazanacak. Proje ayrıca bin 350 kişiye de istihdam olanağı yaratacak. Aktaş Barajı; Ödemiş İlçesine bağlı; İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy Beldesi’ndeki arazileri sulayacak