Ustalık belgesi için sınavda ter döktüler
İzmir’de 142 meslek dalında kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi veren Bornova Mesleki Eğitim Merkezi, yeni sınav döneminde de binlerce kişiye sınav heyecanı yaşattı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nin Müdürü Harun Yılmaz, meslek öğrenmek isteyen ya da elindeki meslek eğitim belgesini değiştirmek isteyen herkesi beklediklerini söyleyerek, “İşyeri açmak isteyen, fakat ustalık belgesi bulunmayanlar gibi, becerisi olan ancak zaman bulamadığı için belge sahibi olmayanlar da merkezimizden yararlanabilir. Çalışanlarına belge almak isteyen bir işveren de bize başvurabilir. Meslek edinmek isteyen tüm vatandaşları, işverenleri, esnafı ve ticaret erbabını okulumuza bekliyoruz” dedi.
BECERİYE AÇIK SINAV OLACAK
Kuaförlük, motosiklet tamirciliği, cilt bakımı, güzellik uzmanlığı, et ürünleri ya da CNC programcılığı gibi bir çok alanda belge verdiklerini belirten Yılmaz, “Yeter ki vatandaş eğitim almak istesin, destek oluyoruz. Konuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilse eğitim süresi 4 yılı buluyor. En az ilkokul mezunları olmak üzere bize herkes başvurabilir. 3 yıl eğitimin sonunda kalfalık belgesi, 4 yılın ardından ise ustalık belgesi veriyoruz. Hiç okula gitmemiş ama elindeki beceriye güvenenler de sadece sınava girerek kalfalık ve ustalık belgesi alabilir” diye konuştu.
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