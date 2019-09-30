Turistlerin gözde adresi İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı inşaat firmalarının ruhsat oyunu ortaya çıktı. Otel ruhsatı alarak turizm teşviklerinden de faydalanan firmalar, otel yerine rezidanslar inşa edip, buraları da konut olarak satıyor. Yapılanların Çeşme’de turizmcileri rahatsız ettiğini ve haksız rekabete neden olduğunu söyleyen turizmci Abdullah Aküzüm, önlem alınmasını istedi. Turizmcilerin otel yaptıktan sonra her şeyin mevzuata uygun olması halinde işletme belgesi alıp, ardından turizm yatırım belgesi ile sıfır gümrük, sıfır KDV avantajlarından faydalandığını söyleyen Abdullah Aküzüm, “Burada amaç yatırım yaparak istihdamı sağlamak. Ama ne yazık ki bu rezidanslar, apart adında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım teşvik belgesini alıyorlar. Götürüp belediyenin önüne koyuyorlar, imar da aldıktan sonra turizm amaçlı otel inşa etmek için yapı ruhsatı alıyorlar. Ama otel yerine rezidans yapıp satıyorlar” dedi.

‘Yatak kapasitesi artırılması gerekiyor’

Çeşme’de, imara açılan turizm alanlarında otel inşa edilmediği için istenilen yatak kapasitesine ulaşılamadığını kaydeden Aküzüm, “Çeşme istediğimiz yatak kapasitesine ulaşamadığı için biz turizm sezonunu 12 aya çıkaramıyoruz. Çünkü uçak kaldıramazlar. 40 bin yatak olması lazım ki tur operatörleri bir yıl önceden uçağı kiralasınlar. Bize kaliteli turist gelmek istiyor ama ne yazık ki acenteler yatak kapasitesinden dolayı getiremiyor. Şu anda nitelikli yatak sayısı 15-16 bin civarında, pansiyonlarla birlikte 20 bini buluyor. Yatak kapasitesini artırmak için otellere ihtiyaç var” diye konuştu.

Otel olarak yapıp konut diye satıyorlar

Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği’nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş da, Çeşme’de turizm gelişme alanları olarak ilan edilen bütün parsellerin aslında yalnızca turizm amacıyla kullanılabileceğini, buralarda turistik tesis dışında bir şey yapılamayacağını ancak ilçede durumun böyle olmadığını belirtti. Kumaş, “Burası turizm geliştirme alanı, burada bir sürü bina var. Yeni yapılan inşaatlar var ama hiçbiri otel değil. Yaz -kış turizm yapabiliriz çünkü termal var, muhteşem bir coğrafyamız var. Fakat sürekli konut yapıp satıyoruz. Konuyla ilgili mutlaka çalışma başlatmalı” ifadesini kullandı.