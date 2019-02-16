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Uygur Kardeşler Balıkesir’i salladı   

Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu kabare formatındaki konser-komedi gösterisi ‘Markopaşa’ya Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi.

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Eski Türk filmlerindeki bazı sahneleri seyircilerle birlikte canlandıran ekip, izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahnede Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere Uğur Babürhan, Semiramis Talita ve Ömer Yılmaz eşlik etti. Gösteri Yeşilçam emektarlarından birçoğunun isimlerinin müzik eşliğinde seslendirilmesiyle başladı. En sevilen Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuarlarındaki şarkıları, seyircilerle birlikte seslendiren sanatçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Müzik-komedi ve interaktif bölümlerin yer aldığı konser, seyircilerin sahneye davet edilerek şova katılmasıyla daha da eğlenceli bir hal aldı. Sanatçılar eski Türk filmlerindeki bazı sahneleri seyircilerle birlikte canlandırdı. Zaman zaman sahneden inen Uygur kardeşler, seyircilerle sohbet de etti.

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