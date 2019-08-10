Yıldırım’dan İzmir çıkarması

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bayındır ve Kiraz ilçelerini ziyaret etti. Yıldırım’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve ilçe belediye başkanları ile AK Parti İzmir Milletvekilleri de eşlik etti.

Bayındır’a tarımsal organize sanayi

Bayındır’ın çiçekçiliğin merkezi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bayındır, dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda’ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Osmanlı’dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizdeki parklardaki, bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce aklıma hep Bayındır geliyor. Sadece çiçekçilik değil, tarımsal ve bitkisel üretimin de merkezi olmaya hak kazanıyor. Burada bir tarımsal organize sanayi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekili arkadaş ile bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. ‘Bölünmüş yolu yapacağız’ dedik yaptık. ‘Torbalı-Tire-Ödemiş demir yolu hattını iyileştireceğiz’ dedik. Şimdi de elektrikli hale getiriyoruz, daha konforlu hale geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. 44 milyon yatırım var. Bayındır’a helali hoş olsun.”

Sözler verdi

Tire’de araç muayene istasyonu olmasına rağmen Bayındır’da olmadığını söyleyen Yıldırım, “Bayındır’a da yakışır. Arkadaşlarımızla buraya da kuracağız. Bayındır’ımızda gençlerimizin daha iyi şartlarda iş bulabilmeleri için mutlaka üretime daha fazla önem vermemiz lazım. Burada fakülte beklentisi olduğunu da biliyorum. Bunun için de çalışma yapacağız. Hastane ile ilgili talebinizi biliyorum. İnşallah belediye başkanımız ve milletvekillerimizle bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

İstanbul-İzmir otoyolu projesinin açıldığını hatırlatan Yıldırım, “Türkiye’nin yüz akı olan bir projenin açılışını yaptık; İstanbul-İzmir otoyolu. İstanbul- İzmir otoyolu sıradan bir proje değil. Çünkü İstanbul ile İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa’dan geldim, 2 saatte İzmir’e indim. Çok güzel olmuş. Bu millet için, bu milletin güzel insanları için ne yapsak azdır. Daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız inşallah. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ‘olmaz’ denen işleri olur hale getirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes kafasına koysun. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanlarımızı dindirtmeyiz” dedi.