Yüzen oteller denizle buluşuyor

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla da unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Bodrum’da, bazıları sauna ve su sporları yapma imkanına da sahip ahşap yatlar, geçen sezon sonu çekildikleri tersanelerde bakım ve onarımlarının tamamlanmasının ardından, yeniden suyla buluşuyor. Mavi yolculuklarda genellikle zengin turistlere hizmet veren ve boyları 45-50 metreyi bulan lüks ahşap yatlar, özenle yeni sezona hazır hale getirilerek, kızaklar üzerinde Ege’nin mavi sularına indiriliyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu koylarda boy göstermeye başlayacak lüks yatlar, Ege’nin eşsiz güzellikteki koylarını yakından görmek isteyenlere hizmet verecek. Kabin sayısı 4 ile 16 arasında değişen yatlar, denize indirildikten sonra daha çok Bodrum Limanı ve Bodrum Kalesi açıklarına demirliyor.