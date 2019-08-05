Zeytinde kaliteyi artıracak ‘Zeytin Okulu’ Eylül ayında açılacak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) bünyesinde gerçekleşecek Borsa Akademi Zeytin Okulu çok yakında eğitime başlıyor. 2018’in Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile İzmir Ticaret Borsası arasında zeytinin tarımsal üretiminden sağlık amaçlı kullanımına, tarih ve mitolojiden gastronomiye kadar farklı konularda eğitim modeli oluşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştı.

‘Çok daha iyi olabiliriz’

160 milyonu aşan zeytin ağacı ile dünyadaki en önemli zeytin üreticilerden biri olan Türkiye’de, zeytincilikte üretimi ve kaliteyi artırma hedeflenen Borsa Akademi Zeytin Okulu ile zeytindeki başarıyı daha da ileri seviyeye taşınmak isteniyor. Temel hedeflerinin üretimde verimi, üründe kaliteyi arttırmak ve zeytin ile zeytinyağında yaratılan ekonomik değeri büyütmek olduğunun altını çizen İTB Başkanı Kestelli, ‘’Zeytin Okulu da bu sürecin çok önemli bir parçası. Ülke olarak zeytin ve zeytincilik alanında çok şanslı ve var olan bazı eksikliklerimize rağmen gayet iyi bir noktadayız. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin ile dünyadaki en önemli üreticilerden biriyiz. 2018’de dünya sofralık zeytin üretiminin yüzde 16’sını, zeytinyağı üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştirdik. Ancak çok daha iyi olabiliriz. Kalite, teknoloji kullanımı, verimli üretim ve markalaşma gibi alanlarda daha iyisini yapabiliriz. Bu da ancak eğitimle, akılla ve bilimle olur” dedi. Borsa Akademi’nin saydığı ihtiyaçları göz önünde tutarak ilk olarak Zeytin Okulu ile yola çıktığını belirten Işınsu Kestelli, ‘’Zeytin Okulunda temel eğitimden ara eleman eğitimine kadar pek çok alanda hizmet vereceğiz. Zeytin ve zeytinyağı tadım eğitim ve etkinlikleri gerçekleştireceğiz. ‘Zeytin ve Sağlık’, ‘Gastronomide Zeytin’, ‘Tarih ve Mitolojide Zeytin’, ‘Zeytin ve Tasarım’ gibi farklı başlıklar altında düzenlenecek seminerlere herkesin ve her kesimin ilgisini bukutsal meyveye çekmeyi; buradan doğacak sinerji ile sektöre yeni bir dinamizm getirmeyi hedefliyoruz. İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde şu anda müfredat ve program üzerinde çalıştıklarını belirten İTB Başkanı Işınsu Kestelli,’’Hedefimiz yaz sonunda detaylı programı duyurarak Eylül-Ekim aylarıyla birlikte eğitime başlamak’’ dedi.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden İTB Başkanı Işınsu Kestelli, ‘’Artık eğitim öğrencilik yıllarıyla sınırlı kalmayıp hayatın tamamına yayılıyor. Sürekli bir öğrenme ve yenilenme evresindeyiz. Borsa Akademi fikri de bu çerçevede doğdu. Tarım, gıda, doğa ve çevre alanındaki beklenti, ihtiyaç ve gelişim eksenlerini temel alarak eğitim, seminer, söyleşi, konferans düzenlemek, atölye çalışmaları yapmak, kitap, broşür, film, eğitim materyalleri üretmek üzere yola çıktık. Hedefimiz, tarım sektörününufkunu genişletmek, gıda, doğa ve çevre alanında entelektüel kapasiteye paydaşlarımızla birlikte katkı sağlamak. Borsa Akademi’nin tarım faaliyetleri ile sosyal entegrasyonu sağlayarak ekolojik yaşam tarzını hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirme konusunda öncü rol oynayacağına inanıyoruz’’ dedi.