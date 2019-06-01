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1 dakikalık gecikmeyle LGS'nin ilk oturumunu kaçırdı

ADANA'da Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girmek için Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Abdulkadir Kayra, kimliğini unutunca sınava alınmadı. Babasının evden kimliğini getirdiği Kayra, 1 dakikalık gecikme ile sınava giremedi.

  • DHA
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Sabahın ilk saatlerinde sınava geç kalmamak için erkenden okula gelen veliler, okul bahçelerinin dışında bekletilirken, öğrenciler ise giriş zamanında içeriye alındı. Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde çocuklarını sınava getiren bazı veliler, okul kapılarında çocuklarının sınavlarının iyi geçmesi için dualar etti.
 
1 DAKİKA İLE SINAVA ALINMADI
 
Sınava girmek için annesi ve babasıyla Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Abdulkadir Kayra, kimliğini evde unuttuğu için sınav salonuna alınmadı. Kimliğini almak için babası hızla eve giden Kayra, okul önünde annesiyle birlikte bekledi. Babasının koşarak getirdiği kimliğini alıp, okula giren Kayra, 09.45 olan son süreyi 1 dakika geçtiği için sınava alınmadı.

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