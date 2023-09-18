Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıt takvimi belli oldu. 2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi doğrultusunda Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Ekim ayının ikinci haftasına kadar sürecek. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; Sınav ücretini yatırdıktan sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek. Peki 1. dönem Açık Lise kayıtları ne zaman? İşte İşte 2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıt yenileme tarihleriyle ilgili ayrıntılar

1. DÖNEM AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15.09.2023 tarihinden 02.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15.09.2023 tarihinden 16.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

1. DÖNEM AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Anadolu İmam Hatip Liselerine başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)