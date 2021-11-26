+1 Eğitim Modeli ile geleceğin kültür ve ticaret elçileri yetişiyor

AA 26 Kasım 2021 Cuma 13:26 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:26

SUBÜ'ye 76 ülkeden gelen yaklaşık 2 bin 700 yabancı öğrenci, önce üniversitenin Arifiye ilçesindeki Sakarya Dil Eğitim Merkezinde (SADEM), Türkçe'yi, Türkiye'yi ve Türk kültürünü öğrenerek günlük yaşama adapte oluyor.

Burada 8 aylık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, daha sonra üniversitenin farklı fakülte ve merkezlerinde lisans eğitimlerini tamamlıyor.

SUBÜ'nün hayata geçirdiği "+1 Eğitim Modeli" ile stajyerlik yaptıkları firmalarda iş imkanına kavuşan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından yöneticilik pozisyonuna kadar yükselebiliyor.

Mezuniyetleri sonrası farklı ülkelerde çalışmaya başlayan öğrenciler hem Türk kültürünün oralara taşınmasını sağlıyor hem de Türkiye'de çalıştıkları firmaların yurt dışı irtibatlarını sürdürerek ticarete katkı sunuyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversite olarak uluslararasılaşmayı önemsediklerini söyledi.

Yabancı öğrenci sayısının akademik yılın sonuna kadar 3 bine tamamlanacağını aktaran Sarıbıyık, bunlardan 800'ünün SADEM'de dil eğitimi aldığını anlattı.

Dil eğitimi verirken kültüre de önem verdiklerini dile getiren Sarıbıyık, "Gönül coğrafyamızdan ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenci ağırlayan ülke olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bunun bir kısmını ya oraya gidip ya da onları burada eğitip geri göndererek yerine getireceğiz. Öğrencilerimizin buraya gelmesi son derece önemliydi." diye konuştu.

- "SINIFTA FARKLI ÜLKELERDEN DOST EDİNİYORLAR"

Öğrencilere eğitimleri sırasında saha tecrübesi imkanı sunan "+1 Eğitim Modeli"ne de değinen Prof. Dr. Sarıbıyık, şöyle devam etti:

"Burada önce Türkçe öğrenecekler, bu sırada kültürümüzü öğrenecekler. Ülkelerine döndüklerinde kültür elçimiz olacaklar. Üniversite olarak uyguladığımız '+1 Eğitim Modeli' ile öğrencilerimiz iş dünyasıyla buluşacak. İş dünyasını tanıyıp ülkelerine döndüklerinde o iş dünyasının irtibatlarını devam ettirerek ticaret elçimiz olacaklar.

Şu anda 76 ülkeden öğrencimiz var. Farklı birimlerde grup oluşturuyorlar. Bir öğrenci sınıfa girdiğinde onlarca ülkeden dost edinecek. İleride okulu bittiğinde her ülkeden tanıdığı bir dostu, kardeşi, arkadaşı olacak. Bu, aynı zamanda Türk öğrencilerimiz açısından da önemli. Çünkü okuduğu okulda Birleşmiş Milletler (BM) gibi her ülkeden öğrenci olacak, bunu bulunmaz fırsat olarak değerlendiriyorum."

- "TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITICI SOSYAL FAALİYETLER YAPIYORUZ"

Merkezin üç yıldır eğitim verdiğini anlatan SADEM Müdürü Canan Beşli de son yıllarda farklı ülkelerdeki öğrencilerden Türkiye'deki üniversitelere rağbet olduğunu, öğrenci sayılarının her sene katlanarak arttığını ifade etti.

Eğitimlerin bilgisayar, projeksiyon ve sanal gerçeklik gözlükleri desteğiyle devam ettiği bilgisini veren Beşli, "Avrupa Dil Ortak Çerçeve Programına göre eğitim veriyoruz. Burada sadece dersler yapmıyoruz, öğrencilerimize Türk kültürünü tanıtıcı sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizde öğrencilerimiz hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde ediyorlar." dedi.

Beşli, SADEM bünyesindeki sanal gerçeklik laboratuvarında öğrencilerin sanal gözlüklerini takarak çarşıya, pazara, markete, eczaneye, hastaneye gidip diyaloglarda bulunabildiğini, ayrı deneyim kazandıklarını kaydetti.

- "TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM SİSTEMİ ÇOK İYİ"

Öğrencilerden Haitili Djenika Simeon (23) ülkesindeki sıkıntılardan dolayı üniversiteyi bitiremediğine işaret ederek, "Türkiye'deki eğitim sistemi çok iyi, güzel. Çok iyi üniversiteler var." ifadelerini kullandı.

Cezayirli İmene Benarab (20) ise yaklaşık 3 ay önce geldiğini, güçlü bir ülke olan Türkiye'nin eğitim sisteminin çok iyi olduğunu söyledi.

Kazakistanlı Sancar Cumanov (20) da 8 aydır Türkiye'de olduğunu, eğitim sistemini ve dilini beğendiğini belirterek, "Kazakistan'a göre eğitimi daha iyi. Ticaret ve lojistik alanında eğitim alıp ülkemde hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Afgan Ahmad Javed Youldash (21) okumak için son şansının Türkiye'ye gelmek olduğunu dile getirerek, "Müslüman ve eğitim sistemi iyi olduğu için Türkiye'yi seçtim. Sağlık sektöründe eğitim almak istiyorum. Burada zorluklar yok, hoşumuza giden çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.