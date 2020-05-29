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Eğitim

1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi? 1 Haziran'da okullar açılacak mı 2020?

1 Haziran'da Türkiye'de normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 1 Haziran'da okullar açılacak mı? 1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi? sorularu yeniden gündeme geldi. Okulların Eylül ayında açılacağı açıklamasından sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı sona erdi. Okulların Eylül ayında açılmasına karar verilmeden önce 1 Haziran 2020'de açılacağı duyrulmuştu. Bu nedenle 1 Haziran'da okullar açılacak mı? 1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi? soruları yeniden aratılmaya başlandı. İşte öğretmenlerin okula gidip gitmeyeceğine dair merak edilenler...

29 Mayıs 2020 Cuma  18:44 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 18:44
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1 Haziran'da okullar açılacak mı 2020? 1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi? Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime devam edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıklmıştı. Daha önce açıklanan tarih nedeniyle kafa karışıklığı oluştu. Peki 1 Haziran'da okullar açılacak mı? 1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi 2020? Bakan Selçuk, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? sorusuna cevap verdi. Peki, 1 Haziran'da öğretmenler okula gidecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar..

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI 2020?

Daha önce kararlaştırılan tarih nedeniyle 1 Haziran'da öğretmenlerin okula gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 19 Haziran tarihine kadar sürecegini belirtmişti. Bu açıklama doğrultusunda okullar 19 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde canlı derslerle devam edecek. Okulların 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi halinde öğretmenlerin 1 Haziran'da öğretmenler okula gitmelerine gerek kalmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

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