10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? MEB 25 bin öğretmen atama takvimi: Kadro ve branş dağılımı

10 bin öğretmen ataması branş dağılımı, MEB'in yayımladığı takvim sonrasında gündeme geldi. 2025 yılı 25 bin öğretmen ataması kapsamında istihdam edilecek adayların 10 bini Millî Eğitim Akademisine alınacak. Peki, 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? İşte MEB 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımının ilan edileceği tarih!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı atama takvimini ve sürecin işleyişini kamuoyuyla paylaştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ve sınav süreci başlarken, Millî Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen için ayrı bir planlama yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili süreç resmen başladı. 15 bini sözleşmeli öğretmen, 10 bini ise Millî Eğitim Akademisi kontenjanı olmak üzere toplamda 25 bin öğretmenin istihdam edileceği atama planlamasına ilişkin detaylar, öğretmen adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle 10 bin öğretmen alımının yapılacağı Millî Eğitim Akademisi kapsamında branş dağılımı merak konusu oldu.

MEB 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdenin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmen atamasına dair detaylı takvimi paylaştı.

2025 yılında yapılacak alımların:

15 bini sözleşmeli öğretmen olarak doğrudan atamayla,

10 bini ise Millî Eğitim Akademisi aracılığıyla eğitim süreçleri tamamlandıktan sonra atanacak.

MEB'in resmi açıklamasına göre, 2024 KPSS puanı ile başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Atamalarda KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Hangi branşa kaç kontenjan ayrıldığı ve başvuru detaylarının yer aldığı kapsamlı duyuru, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak. Adaylar, kontenjan dağılımına göre tercihlerini belirleyecek.

Millî Eğitim Akademisi kapsamında atanacak 10 bin öğretmene ilişkin branş bazlı kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı. Ancak MEB tarafından yapılan duyuruya göre, hem sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı, hem de başvuru detayları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak.