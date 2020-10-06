06 Ekim 2020 Salı 18:17 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 18:17

12. sınıflara okul açılacak mı? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen talimatın ardından 9. 10. 11. 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada köy okullarında, 2, 3, 4, 8. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Peki 12. sınıflara okul ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler..

12. SINIFLARA OKUL AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 12. sınıflar da yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre 5,6,7 sınıflar ile Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri EBA TV ile uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 5,6,7 sınıf ve lise 9,10,11 sınıfların açılması Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.

ANADOLU VE MESLEK LİSELERİ OKULA GİDECEK

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

12. SINIFLARA NE ZAMAN OKUL AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin, Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. ilkokul 2, 3, 4, 8, 12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.