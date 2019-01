12-13 Ocak AÖF final sınavına Bedelli askerlik yapanlar nasıl girecek? AÖF GİS sınav yeri sorgulama

AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci bu haftasonu 12-13 Ocak'ta AÖF final sınavına girecek. AÖF sınav giriş belgesi alma ve AÖF sınav giriş yeri öğrenme bilgisi ise erişime açıldı. Peki bedelli askerlik yapanlar nasıl AÖF final sınavına girecek, onlar için telafi sınavı mı yapılacak? AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek. Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu star.com.tr’de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında