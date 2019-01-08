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12-13 Ocak AÖF final sınavına Bedelli askerlik yapanlar nasıl girecek? AÖF GİS sınav yeri sorgulama

Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencilerin girdiği AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan açıköğretim sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Peki bedelli askerlik yapan öğrenciler nasış AÖF final sınavına girecekler, askerlik sonrası AÖF sınavına giremeyenler için yeniden telafi sınavı mı yapılacak? İşte merak edilenler... İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

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AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci bu haftasonu 12-13 Ocak'ta AÖF final sınavına girecek. AÖF sınav giriş belgesi alma ve AÖF sınav giriş yeri öğrenme bilgisi ise erişime açıldı. Peki bedelli askerlik yapanlar nasıl AÖF final sınavına girecek, onlar için telafi sınavı mı yapılacak?  AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.  Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu star.com.tr’de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında 
 
 
BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR SINAVA NASIL GİREBİLECEK
 
İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
 
SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NASIL ÖĞRENİLİR
 
Öğrenciler, okumakta oldukları programa ait sınav sorumluluklarını aşağıdaki link üzerinden ilgili programı seçmelerinin ardından görüntüleyebilecek.
 
SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT
 
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
 
AÖF SINAV TARİHLERİ
 
AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.
 
 
BİR DERSTEN BAŞARILI OLMAK İÇİN GEÇME NOTU NEDİR?
 
Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.
 
"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.
 
30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.
 
Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.
 
Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.
 
Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir
 

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi site üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SORULARI NASIL OLUYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

SINAV SÜRESİ VE OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.

ÇIKMIŞ SORULARA NEREDEN BAKILIYOR?

AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu Ekampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yapılan sınavların soru ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sisteminde yayınlanmaktadır.ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak, çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi AÖF Hakkında Kısa Bilgi: Eskişehir Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı bir fakülte olup belki de tüm Türkiye'deki fakülteler içerisinde en fazla öğrenciye sahip ve en çok bilinenidir.
 
2019 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ
 
2019 yılı üzerinden sınav geçme notları, üniversite tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav geçme puanları:
 
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
 
AÖF NOT HESAPLAMA 2019
 
Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu star.com.tr’de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.
 
AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR
 
AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir. AÖF not hesaplama çok kolay yapılan bir işlemdir. Ancak bu yıl AÖF not hesaplama biraz zorlaştırıldı. Alışık olmadığımız bir hesaplama sistemi olduğu için kafamız biraz karışabilir. Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.
 
Örnek:
 
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
 
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
 
Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.
 
 
 
 
 
 

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