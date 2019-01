12-13 Ocak AÖF GİS sınav giriş yeri belge alma son dakika AÖF soruları anadolu.edu.tr'de

AÖF sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı sorusu hakkında Anadolu Üniversitesi son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. AÖF final sınav yerleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, kurumun belirlediği tarihlerde sınavlara giriyorlar. AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınavlar için hazırlıklarını hızlandırdılar. AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi açıklandı. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına girecekler. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır. AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu Ekampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yapılan sınavların soru ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sisteminde yayınlanmaktadır.ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak, çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz. Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu star.com.tr’de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi site üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SORULARI NASIL OLUYOR?

SINAV SÜRESİ VE OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.

ÇIKMIŞ SORULARA NEREDEN BAKILIYOR?

AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu Ekampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yapılan sınavların soru ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sisteminde yayınlanmaktadır.ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak, çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.