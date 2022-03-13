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Eğitim

14 Mart 2022 Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da pazartesi okul var mı?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Kar yağışı birçok bölgede devam ederken 'İstanbul'da pazartesi okul var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi okullar tatil mi? ' sorularının cevabı merak edildi. Öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek açıklamaya odaklandı. İşte detaylar...

13 Mart 2022 Pazar 14:43 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 14:43
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Ülke genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verildi. İstanbul'da kar yağışı Pazar öğle saatlerine kadar devam etti. Hal böyle olunca Pazartesi okul var mı 2022? sorusunun cevabı merak edildi. Peki 14 Mart 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de perşembe günü başlayan kar yağışı hafta sonu da aralıklı olarak devam ediyor. Pazar günü kar yağışı nedeniyle birçok il beyaza büründü. Hafta sonu da kar yağışının devam etmesiyle birlikte İstanbul'da Pazartesi okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

14 MART 2022 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle...' diyerek yaptığı duyuruda 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar okullara ara verildiği duyurdu.

14 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Valiliği'nin Pazartesi günü okulların tatil olması kararı alınması durumunda kararı akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

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