17 Eylül 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 12:27

15 bin ek öğretmen ataması ne zaman? sorusu, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın 15 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıklamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayımladı. Peki 15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağımı ile ilgili merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin ek öğretmen atama takvimini yayımladı. Yayımlanan takvimde 15 bin ek öğretmen ataması için başvuru ve sözlü sınav tarihleri yer alıyor. MEB bünyesinde görev almak isteyen binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği atama kontenjanları ve branş dağılımına göre tercihlerini yapacaklar.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atama müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı.

15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimine göre, ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MEB'in yayımladığı takvime göre başvuru yapan adaylar 12.11.2021 ve 27.11.2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27.11.2021 tarihinde erişime sunulacak.

15.000 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

15 BİN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

15 bin atama kontenjanları ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Öğretmen ataması ile ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.