15 bin öğretmen atama süreci başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını belirterek, sonuçların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin gündeminde olan yeni öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

