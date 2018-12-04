15 tatil ne zaman 2018 2019 MEB eğitim öğretim takvimi Okullar ne zaman kapanacak? Binlerce öğrenci ve veli 15 tatil ne zaman 2019 geri sayıma başladı. Öğrenciler Sömestr tatilini nasıl verimli geçirmeliler? Öğrencilerin dört gözle bekledikleri sömestri tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Ancak iki hafta boyunca servis koşuşturması, sınav stresi ve zil sesinden uzak kalacak olan öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor. 15 tatil üzerine hem veliler hem öğrencilerin MEB üzerinden sorgulamaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim takvimi üzerinden sorulara cevap verdi. İşte bakanlık tarafından yayımlanan o takvim haberimizde yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. İşte merak edilen en son haberler ve son dakika gelişmeleri star.com.tr’de…

15 TATİL NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak edenler ise şimdiden araştırmalara başladı. Pek, 2019 yarıyıl tatili ayın kaçında? 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ TAKDİR TEŞEKKÜR KONUSU

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.