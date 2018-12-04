15 tatil ne zaman 2018 2019 MEB eğitim öğretim takvimi Okullar ne zaman kapanacak
15 tatil ne zaman 2019 geri sayım başladı. Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 2018 2019 MEB eğitim öğretim takvimi haberimizde! Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil kaç gün? Peki 15 tatil 30 gün oldu mu? Milyonlarca öğrenci Sömestr tatili için geri sayımı başlattı. Yoğun geçen bir dönemin ardından 15 tatili büyük bir heyecanla bekliyorlar. 15 tatil MEB son dakika açıklaması ise haberimizde yer alıyor. 17 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi başladı. 15 tatil, 21 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. 15 tatil 14 gün sürecek. 4 Şubat 2019 tarihinde öğrenciler için ikinci kanaat dönemi başlıyor. 14 Haziran 2019 tariinde ise eğitim-öğretim dönemi sona eriyor. Bir sonraki sene için (2019-2020) eğtim-öğretim dönemi 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Bu nedenle tatil programına; sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek; ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerekiyor.
15 tatil ne zaman 2018 2019 MEB eğitim öğretim takvimi Okullar ne zaman kapanacak? Binlerce öğrenci ve veli 15 tatil ne zaman 2019 geri sayıma başladı. Öğrenciler Sömestr tatilini nasıl verimli geçirmeliler? Öğrencilerin dört gözle bekledikleri sömestri tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Ancak iki hafta boyunca servis koşuşturması, sınav stresi ve zil sesinden uzak kalacak olan öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor. 15 tatil üzerine hem veliler hem öğrencilerin MEB üzerinden sorgulamaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim takvimi üzerinden sorulara cevap verdi. İşte bakanlık tarafından yayımlanan o takvim haberimizde yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. İşte merak edilen en son haberler ve son dakika gelişmeleri star.com.tr’de…
15 TATİL NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak edenler ise şimdiden araştırmalara başladı. Pek, 2019 yarıyıl tatili ayın kaçında? 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ TAKDİR TEŞEKKÜR KONUSU
Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.
MEB eğitim öğretim takvimi 2018-2019
17 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi başladı. 15 tatil, 21 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. 15 tatil 14 gün sürecek. 4 Şubat 2019 tarihinde öğrenciler için ikinci kanaat dönemi başlıyor. 14 Haziran 2019 tariinde ise eğitim-öğretim dönemi sona eriyor. Bir sonraki sene için (2019-2020) eğtim-öğretim dönemi 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
Ara tatilde öğrenciler ne yapmalı?
Sömestrde mutlaka bir tatil programı hazırlanmalı, ders çalışmak ihmal edilmemeli, konu tekrarı yapılmalı, yeni konulara çalışılmalı ve bol bol kitap okunmalı.
Öğrencilerin dört gözle bekledikleri sömestri tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Ancak iki hafta boyunca servis koşuşturması, sınav stresi ve zil sesinden uzak kalacak olan öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor.
Öğrencilerin iple çektikleri yarıyıl tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Her öğrencinin tatille ilgili beklentisi farklı… Kimi öğrenci 15 günlük tatilini, eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerektiğine dikkat çeken Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil, gençlere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını öneriyor.
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.
E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR
E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;
Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.
E OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ
E Okul aracılığı ile sorgulanabilen hizmetlerden biride devamsızlık durumu öğrenme. Veliler, çocuklarının devamsızlık durumuna sistem üzerinden oldukça kolay bir şekilde erişebilirler. İşte Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre devamsızlık hakkında bilinmesi gerekenler…
Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.
Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.
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