11 Ocak 2022 Salı 14:58 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 14:58

15 tatile kısa bir süre kala, artan koronavirüs vakaları nedeniyle öğrenci ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte karnelerini alacak olan öğrenciler, heyecanla 15 tatili bekliyor. Peki 15 tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Bu yıl hafta sonları ile birlikte ara tatil 16 gün olacak. Buna göre; Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil 2022 başlama ve bitiş tarihi

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2022 yılının birinci dönemi 21 Ocak'ta sona erecek. Okulların tatil olmasıyla beraber öğrenciler 15 günlük sömestr tatili sonrası Şubat'ın 4'ünde ikinci döneme başlayacak.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem 21.01.2022 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 21.01.2022 Cuma başlayıp 04.02.2022 Cuma tamamlanacak.

07.02.2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak e 17.06.2022 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem ara tatili Nisan ayının 11'inde başlayıp 15'inde sona erecek.