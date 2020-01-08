08.01.2020 10:22 - Güncelleme: 08.01.2020 10:22

15 tatil ne zaman başlıyor? 2020 sömestr tatili ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini açıkılıyor. Yayınlanan bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve kapanacağı belli oluyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

MEB 2019- 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.