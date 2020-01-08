15 tatil ne zaman başlıyor? 2020 sömestr tatili ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini açıkılıyor. Yayınlanan bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve kapanacağı belli oluyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
MEB 2019- 2020 TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.