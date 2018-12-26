15 tatil ne zaman Okullar ne zaman kapanacak 2018-19 Sömestr tatili MEB takvimi haberimizde yer alıyor. Öğrenciler 15 tatil için geri sayıma başladı. 15 tatil ne zaman 2019 MEB takvimine göre tarih açıklandı. Peki yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 18 Ocak 2019 Cuma günü 15 Tatil başlayacak. 4 Şubat 2019 günü ise ikinci kanaat dönemi başlayacak. Böylece yarıyıl tatili (sömestr) 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmış olacak. Yaz tatili ne zaman? 14 Haziran 2019 tarihinde okullar Yaz tatiline girecek. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü ise yeni Eğitim- Öğretim dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

MEB'ten ara tatil (15 tatil) açıklaması

6 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından yayımlanan o genelge: 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

15 tatilde ne yapılır? (Karne notu öğrencinin değil velinindir)

Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirilebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorluklar yaşayabileceğini açıkladı.

Uzmanlar ilk olarak velilerin öğrencilere özgüveni yerleştirmesi gerektiğini açıkladı. Bir takım sorumluluklar verilerek, uzaktan yardım ile öğrencinin bazı görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Öğrenci yapamadığı durumlarda velinin sert veya negatif eleştiriden ziyade daha yapıcı bir şekilde öğrencinin karşısında olması gerekir.

15 tatilde öğrenci dilediği gibi tatil etmesi gerekirken, bir takım görevler, dersler, hayata dair dokunabileceğin durumlar (ağacak dokunmak gibi, yağmura dokunmak gibi, toprağa dokunmak gibi) yaşaması gerekiyor.

Ara tatilde öğrenci hem eğlenmeli hem öğrenmeli; hem kolayı yaşamalı hem zoru tatmalı, hayata direkt olarak atılmamalı, hayatı uygulamalı olarak anlatılmalı.

ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.