15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak 2019 Okullar ne zaman yarıyıl tatil olacak

Sömestr tatili ne zaman başlayacak? On beş (15) tatil ne zaman 2019 Okullar ne zaman yarıyıl tatil olacak? Okulların ara tatili ne kadar sürecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. 15 tatil heyecanla bekleneriken 2019 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 2019 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Yarıyıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Uzun süredir araştıralan konular arasında yer alan "15 tatil ne zaman?" sorusuna MEB'ten beklenen yanıt geldi. Yarıyıl tatili (Sömestr) açıklaması, 2018 2019 okulların kapanıp açılacağı tarih ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. 15 Tatil ile ilgili merak edilen detaylar star.com.tr'de. İşte MEB 2018-2019 eğitim-öğretim takvimi içerisinde yarıyıl tatili (sömestr) açıklaması...

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı ardından 15 tatil ve yaz tatili tarihi gündeme geldi. Eğitim sistemindeki pek çok konuda değişikliğe gidilecek olması tatil takviminin de yeniden sorgulanmasına neden oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Birinci dönemin tamamlanacağı ve sömestr tatiline başlayacakları tarihi sorgulayan öğrenciler, konu hakkında MEB'den yayınlanan açıklamaları öğrenmek istiyor.

2018 2019 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar ardından hem öğrenciler ve veliler hem de öğretmenler, MEB’in resmi sayfasında da yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu metnini inceliyor.

Yıl başında hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderilmişti. Takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

2018 OKULLAR NE ZAMAN BAŞLADI?



17 Eylül 2018 tarihinde eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi başladı.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Yarıyıl tatili 4 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. 15 tatil toplamda 16 gün sürecek.

2019 OKULLAR NE ZAMAN (İKİNCİ DÖNEM) BAŞLAYACAK?

4 Şubat 2019 tarihinde öğrenciler için ikinci kanaat dönemi başlıyor. 14 Haziran 2019 tariinde ise eğitim-öğretim dönemi sona eriyor. Bir sonraki sene için (2019-2020) eğtim-öğretim dönemi 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLDE ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?



Sömestrde mutlaka bir tatil programı hazırlanmalı, ders çalışmak ihmal edilmemeli, konu tekrarı yapılmalı, yeni konulara çalışılmalı ve bol bol kitap okunmalı.



Öğrencilerin dört gözle bekledikleri sömestri tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Ancak iki hafta boyunca servis koşuşturması, sınav stresi ve zil sesinden uzak kalacak olan öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor.



Öğrencilerin iple çektikleri yarıyıl tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Her öğrencinin tatille ilgili beklentisi farklı… Kimi öğrenci 15 günlük tatilini, eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerektiğine dikkat çeken Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil, gençlere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını öneriyor.

KARNESİ KÖTÜ OLAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALIYIZ?

Okullarda ilk dönem bitiyor. Yüz güldüren karneler, bazen hayal kırıklıklarına da yol açabiliyor. İşte uzmanlardan ailelere sömestr için öneriler...Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar heyecan içinde ara karnelerini bekliyor, aynı zamanda ebeveynler de. Ancak dikkat! Ara karnesi ister başarılı, ister zayıf olsun her iki durumda da ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarında aşırıya kaçmamaları çok önemli.

Zira uzun vadede çocuğun kişiliğine kalıcı zararlar verebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden psikolog Sena Sivri, karnesindeki notları düşük olan çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini söyle sıraladı. Sözel şiddete başvurmak:Bu davranış çocuğun psikolojisinde, özgüven ve benlik algısında derin izler bırakabiliyor. Örneğin çocukta otoriteden korkma, geri çekilme, altına kaçırma gibi erken dönem yaşlarına ait davranışların ortaya çıkması gibi problemler gelişebiliyor. Bunun sonucunda çocuğun özgüveni zarar görüyor ve sosyal iletişim becerileriyle başarıya dair algısı, karar verme yeteneği olumsuz etkileniyor.

Ceza vermek: Ceza vermek yerine düşük notların sebebini belirlemek, iyileştirmeye yönelik planlama yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.Akranlarıyla kıyaslamak: Çocuğunuzu asla akranlarıyla kıyaslayarak eleştirmeyin. Diğer akranları ve kendi çocukluğunuzla kıyaslama yapmanız onun yetersizlik duygularını pekiştirir. Özgüveni, şevki kırılır ve geri çekilmesine sebep olur.Bu cümleleri sarf etmek: “Sen tembelsin, yaramazsın, aklın beş karış havada!” gibi söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Bu tip cümleler çocukta “Ben hiçbir işe yaramıyorum.

Hep başarısızım ve öyle kalacağım” algısına sebep oluyor.Notlara dair tüm sorumluluğu ona bırakmak: Karne çocuğun sadece ders başarısını göstermez. Ders çalışma alışkanlıkları, okuldaki sosyal ilişkileri, ilgi alanları, öğrenmeye yönelik tutumu ve ailenin çocuğun eğitim hayatıyla, ilgi ve yetenekleriyle ne kadar ilgili ve bilgili olduğunu da gösteriyor. Aslında karnenin sırf çocuğun değil, ebeveynlerin de karnesi olduğunu unutmayın.

NOTLARI YÜKSEK OLSA DA DİKKAT!

Karnesi zayıf olan çocuklara nasıl davranmalıyız? Karne tatilinde dersleri kötü olan öğrencilere velilerin yaklaşımı nasıl olmalı? Son zamanlarda en çok sorulan bu sorulara uzmanlardan önemli cevaplar geliyor. Sena Sivri, karnesi iyi olan çocuklara karşı nasıl tutum sergilenmesi gerektiğini de maddelerle anlattı.Aşırı övgüde bulunmak: Bu, sorumluluk ile başarı algısının yanlış şekillenmesine ve çevresini bu yanlış algıyla değerlendirerek ilişkilerinde problemler yaşamasına yol açabiliyor. Aynı zamanda başarısızlık korkusunun artmasına ve ileriye dönük kaygısının yoğunlaşmasına neden olabiliyor.

Pahalı ödüller almak: Çocukta ‘İyi ve değerli şeyleri ancak başarılı olursam hak ediyorum, aksi takdirde iyi ve değerli şeylere kavuşamam’ gibi bir düşünceye yol açabiliyor. Ona tablet ve cep telefonu gibi pahalı hediyeler almak yerine spor, resim, müzik gibi hoşuna gidecek aktiviteleri sunmanın çok daha kıymetli ve sağlıklı olduğunu belirtiyor.Sadece takdir etmek: Karnesi iyi olduğunda da çocuğunuzla beraber karnede aldığı sonuçlara onu götüren yolu değerlendirme, onun fikirlerini alma, zorlandığı alanlar varsa bunları konuşma ve onunla beraber plan yapma, sadece takdir etmekten çok daha önemli.