14 Temmuz 2020 Salı 13:13 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:13

15 Temmuz ek ders ödenir mi? sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü resmi tatil ilan edildiğinden beri birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte ek ders ödemeleri yeniden gündeme geldi. 15 Temmuz ek ders ödenir mi? sorusunun cevabını haberimizde derledik. Okulların tatile girmesi nedeniyle bu ay eğitim öğretim yapılamadı dolayısıyla 15 Temmuz ek ders ödenir mi? 15 Temmuz'da ek ders ödemesi olacak mı? sorularına cevap arayan öğretmenler 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı ek ders ödemesi olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ EK DERS ÖDENİR Mİ?

Toplu Sözleşme'nin "Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı ikinci bölümünün 2. maddesindeki; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne göre idari izinli olunan günler için ek ders ödenmez.

Öğretmen, söz konusu hafta için, yüz yüze girdiği derslerle aylık karşılığı ders yükünü doldurması gerekmektedir. Memurlar.com'da yer alan bilgilere göre; 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanununun Ek 1. maddesinin 5. fıkrasında: "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Dağıtım" başlıklı 23. maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesinin 16. maddesindeki aşağıdaki açıklamalar ile Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Dağıtım" başlıklı 23. maddesi açıklanmıştır.

İşte o madde;

"16- Kararın 23'üncü maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir.