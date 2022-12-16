15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu Patani'de açıldı

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi topraklarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

Mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor.

Bunlardan birisi de, Tayland'ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim okulu oldu.

Deniz Feneri Derneği, iki yıl önce Tayland Patani'de temellerini attığı, 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu adını taşıyan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Antalya eski valisi Münir Karaloğlu'nun himayelerinde Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle yapılan okul ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesini darbeci hainlere teslim etmeyerek şehit düşen sivil ve asker şehitlerimizin günü artık Patani de yaşatılacak.

Proje; Tayland'ın güneyindeki Patani de %99'u Müslümanların oluşturduğu Panera bölgesinde, yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul binasından oluşuyor.

15 Temmuz Şehitleri İlköğretim okulu, 10 adet sınıf, bir adet kütüphane, bir adet laboratuvar, bir adet idari ofis ve bir adet öğretmenler odasından oluşuyor.

Her sınıfta 45 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 450 öğrenci istifade edecek.

Toplamda 575 metrekare inşa alanına sahip okul, geniş bahçesi ile yetim ve yoksul çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunuyor.

İslâm ahlâkına uygun olmayan zararlı alışkanlık ve davranışlardan nesilleri koruma amacı gözeten okulun hedefleri arasında çocukların; entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayarak özgüven sahibi olmaları hedefleniyor.

İslâm ahlakına ve toplumun geleceğine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okul ile vatanını seven yeni 15 Temmuz Şehitleri yetişecek.

Okulu da yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur'an eğitimi ile birlikte yetiştirilecek.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz Beyefendi açılışta yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki inşa edilen okulumuz Münir Karaoğlu himayesinde, Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliği ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması ve ANİMDER katkılarıyla sonuca ulaşmıştır. Binanın tefrişatı Özgür Taşkın tarafından karşılanmıştır. Deniz Feneri Derneği olarak Tayland'da bugüne kadar kurban dağıtımından yetim himayesine birçok faaliyette bulunduk. Son ve en kapsamlı olan çalışmamız ise önünde bulunduğumuz bu okuldur.

Bu güzel açılış töreninin organize edilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Deniz Feneri Derneği ailesi adına huzurlarınızda Valimiz Münir Karaoğlu ve çalışmaya katkıda bulunan tüm Antalyalı kardeşlerimize şükranlarımızı iletiyorum. Birbirine madden uzak ancak kalben yakın olan bu iki millet her daim böyle güzel çalışmalar için buluşmalı. İnşa edilen okul sayesinde Tayland ve Türkiye arasında eğitim faaliyetlerinin artmasını umuyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin unutulmaması ve her zaman hayırlı anılması adına okula bu isim verildi. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi dualarla anmış

Eğitime başlayan okulda bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi yetim çocukların yüzü gülecek.