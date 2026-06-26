İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6271
  • EURO
    53,133
  • ALTIN
    6044.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 18 milyon öğrenci için çalan son zil! Yaz tatili resmen başladı
Eğitim

18 milyon öğrenci için çalan son zil! Yaz tatili resmen başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi. Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

AA26 Haziran 2026 Cuma 10:23 - Güncelleme:
18 milyon öğrenci için çalan son zil! Yaz tatili resmen başladı
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Elazığ'da da öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN KARNE ALAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller."

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.