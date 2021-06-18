18 milyon öğrencinin karnesi erişime açıldı

DHA 18 Haziran 2021 Cuma 09:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 09:31

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek.

Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak.