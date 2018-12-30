1.dönem 2. Yazılı sınav soruları sonuçları E okul öğrenci girişi-E okul VBS giriş ekranı

E okul giriş yazılı sonuçlarını merak eden öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. E okul öğrenci girişi-E okul VBS giriş ekranı araştırılıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında dersler 17 Eylül tarihi itibari başladı. Eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına e-okul sistemi üzerinden bakabilecekler. Bazı okullarda dönem sınavları sona ererken bazılarında ise sona ermesine az bir zaman kaldı. Öğrenciler notlarını öğrenmek istiyorlar. Yazılı sonuçları e-okul sistemi üzerinden erişime açılıyor. Bu sebeple de E-okul giriş ekranı öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapılmadı. Adrese girdikten sonra sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana yapılacak. E okul giriş ekranına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içerir. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

E-OKUL'DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.