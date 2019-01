2 Mart Eğitim Teknolojileri Zirvesi - 3 Mart Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi

2 Mart 2019’da Radisson Blu Hotel Şişli’de 6.kez gerçekleşecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi; eğitim, teknoloji ve medya dünyasını bir araya getirerek ilham kaynağı olacak.

Sürpriz bir açılış şovuyla başlayacak olan zirvede Dr. Who of AI (Artificial Intelligence) in Education olarak bilinen yapay zeka alanında dünyaca ünlü akademisyen Prof. Rose Luckin ve okul tasarımı, etkili öğretim ve öğrenme, çocukların bilişsel gelişim süreçleri başta olmak üzere birçok alanda çalışması bulunan Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Harry Daniels, Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, ODTÜ BÖTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, Öğretim Üyesi ve Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Yazar ve İletişim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Batı, CEO Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu, Genel Müdür Sevinç Atabay, NÖRO Sağlık Kurucu Sinir Bilimi Uzmanı Uzm. Dr. Kerem Dündar, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İrfan Şimşek, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Yavuz Samur, Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, Ajans Başkanı Zehra Öney, Kurucu Zeynep Dereli, Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, Öğretim Üyesi Dr. Burak Şişman, Eğitici Eğitmeni Tim Thompson, Uzaktan Eğitim Birimi Direktörü Dr. Ergün Akgün, Öğretim Üyesi Dr. Tuncer Can ve birçok değerli uzman merak edilenleri kıymetli bakış açıları ile ele alacaklar.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül; yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, internet ve bilişim suçları gibi konuların konuşulacağı zirve programında, katılımcıların dopdolu içerikle verimli bir gün geçireceklerini belirterek herkesi 2 Mart’ta Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne davet ediyor.

Kayıt için: www.etz.com.tr