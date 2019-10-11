‘2. üniversite’ şansı için son hafta
Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından 2002’de hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar başladı.
İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek. İnternetten başvurusunu yapan adayların, istenen belgelerin çıktısını alıp kayıt ücretini yatırdıktan sonra, gerekli belgelerle 18 Ekim Cuma gününe kadar illerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.
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