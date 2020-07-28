2 yıllık sözel bölümler neler? 2 yıllık üniversite taban puanları ve sözel bölüm sıralamaları

28 Temmuz 2020 Salı 11:20 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:20

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite adayları kritik bir viraja daha girdi. Adaylar tercih süreci sonrasında kazandıkları üniversitelerde eğitimlerine başlayacak. Elde ettikleri puana göre seçtikleri bölümlere yerleşecek olan öğrenciler sözel puanına göre tercih edebilecekleri önlisans 2 yıllık sözel bölümlerini araştırmaya başladı. Buna göre; 2 yıllık sözel bölümler neler? İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre Sözel puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık bölümler ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanları...

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.

YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.