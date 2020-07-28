2 yıllık sözel bölümler neler? 2 yıllık üniversite taban puanları ve sözel bölüm sıralamaları

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite adayları kritik bir viraja daha girdi. Adaylar tercih süreci sonrasında kazandıkları üniversitelerde eğitimlerine başlayacak. Elde ettikleri puana göre seçtikleri bölümlere yerleşecek olan öğrenciler sözel puanına göre tercih edebilecekleri önlisans 2 yıllık sözel bölümlerini araştırmaya başladı. Buna göre; 2 yıllık sözel bölümler neler? İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre Sözel puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık bölümler ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanları...
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.