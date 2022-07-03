Öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili branş dağılımını açıkladı. Başvuru şartları ile ilgili detayların atama kılavuzunda paylaşıldığını belirten Özer, hangi branşa kaç kontenjan verildiği ile ilgili detayları belirtti. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları...

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili büyük ağırlığı okul öncesine verdiklerini belirterek "Eğitimin diğer kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyede olmasına rağmen okul öncesinde istenilen seviyeleri inşallah bu dönem sağlayacağız. Bu kapsamda 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin ana sınıfı yapılmasıyla ilgili süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor, ona göre planlamamızı yaptık." dedi.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı hakkında bilgi veren Özer, 99 alanda öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2022

Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branşı sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği olacağını açıkladı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle 1 Eylül'de atamaların yapılacağını belirterek tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi.

İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz." diye konuştu.