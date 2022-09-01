MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. MEB tarafından yapılan branş dağılımına göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacakİşte MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama (E-Devlet)

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törenle açıklandı. MEB atama sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmen adayları, E-Devlet üzerinden atamasının gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA (E-DEVLET)

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.