2019 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF 2019 bütünleme sınav sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye çapında yapılan ATA AÖF güz dönemi bütünleme oturumları 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. ATA AÖF sınav sonuçlarına göre bütünleme sınavından başarılı olamayan öğrenciler önümüzdeki yıl güz döneminde yine bu sınava katılmak zorunda kalacak. Peki, 2019 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler ne yapacak? ATA AÖF 2019 ders geçme notu kaç? İşte ATA AÖF bütünleme sınav sonuçların açıklanacağı tarih ve yeni dönemde sınav tarihleri ile ilgili Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklamalar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI OBS SAYFASI ÜZERİNDEN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak tarihinde yapılırken, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden bulabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde Fakülteye yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebiliyor.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını kuruma iletebilecekler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Ders başarı notu ara sınav puanının yüzde 30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının yüzde 70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) yüzde 60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının yüzde 40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretimde son dönemde yapılan değişiklikleri artık takip bile edemiyoruz. 4 yanlış 1 doğruyu götürmeye başladı, önümüzdeki dönemden itibaren açık uçlu sorular geliyor. Son olarakta öğrenci lehine diyebileceğimiz geçme notu 30'a indirildi. Hatırlarsanız geçme notu bundan önce 35 idi.

Geçme notunun 30'a inmesi ile 30'un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.

Buna göre 9. maddede yapılan değişiklik ile;

"Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur. " şeklinde değiştirildi.

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Sınav Sistemi

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.