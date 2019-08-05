2019 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB boş kontenjan sorgulama
2019 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? merak ediliyor. MEB boş kontenjan sorgulama ekranı da büyük bir heyecanla araştırılıyor. LGS birinci nakil sonuçları bu sabah saatlerinde erişime açıldı. Birinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98'i yerleşti. Yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci nakil döneminde tercihlerini yapabilecekler. İkinci nakil başvuruları 5 Ağustos ve 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2019 LGS boş kontenjanlar ve lise nakil dönemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
2019 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB boş kontenjan sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler öğrenciler için nakil heyecanı yaşanıyor. Birinci nakil başvurularını yapan öğrencilerin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı.Yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci nakil döneminde tercihlerini yapabilecekler. 2019 LGS boş kontenjanlar ve lise nakil dönemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..
2019 LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2019 LGS boş kontenjanlara E-okul sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.
MEB BOŞ KONTENJAN SORGULAMA
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.
İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.
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