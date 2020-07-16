16 Temmuz 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:02

Milyonlarca öğrenci ve ailesi tercih işlemleri için tatlı bir telaşa kapıldı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını ile 2019 LGS yüzdelik dilimlerini meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Her sene yüzdelik dilimleri değişebilmekte, bu nedenle 2019 LGS yüzdelik dilimleri merak ediliyor. Tercih yapmadan önce mutlaka bakılması gereken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Peki 2019 LGS tam puan kaç kişi aldı? İşte 2019 LGS yüzdelik dilimleri..

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2019'DA LGS TAM PUAN KAÇ KİŞİ ALDI?

2019 LGS: İstanbul’da şampiyon sayısı 118. Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan alanların sayısı 565 oldu. 66 ilden şampiyon çıktı. İstanbul’da ise tam puan alan öğrencilerin sayısı 118.

2019 LGS, şampiyonlarının sayısı ile dikkat çeken bir sınav oldu. Geçen yıl yalnızca 18 birinci çıkan LGS’de bu yıl tam puan alanların sayısı 565 oldu.

2019 LGS: İSTANBUL'DA ŞAMPİYON SAYISI 118

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanın yüzde olarak betimlemesi anlamına gelir. MEB Türkiye’de ya da kentte kaçıncı olduğunuza bakmaz bunun yüzde olarak ifadesini alır. Örnek olarak Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1 milyon 300 bin öğrenci arasında 104 bininci olmuştur. Kısa olarak taban puanlar her sene değişiklik gösterebilir fakat yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı olur. Sadece yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Son dakika... LGS 2020 sonuçları açıklandı! MEB gov tr LGS sonuç sorgulama sayfası Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.