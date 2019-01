2019 üniversite not sistemi üniversite not ortalaması hesaplama nasıl yapılır? Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerinin yarı yıl heyecanı şimdiden başladı.Stresli geçen final haftası sonrası en çok merak edilen sorular arasında Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? sorusu ön plana çıkıyor.Okullarını uzatmak istemeyen öğrenciler en doğru not hesaplama yöntemini bulmaya çalışıyor.Peki Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite not sistemi 2019 ! sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.Merak edilen detaylar haberimizde... Peki üniversite nedir? Çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yükseköğrenim ve bilim kurumu. Modern üniversitenin kökenleri, 'studia generalia' (genel çalışmalar) adı verilen Orta Çağ okullarına dayanır. Bu Orta Çağ okulları, Avrupa'nın her yanından gelen öğrencilere açıktı. İlk 'studia', rahipleri ve keşişleri, katedral okullarıyla manastır okullarının verdiği eğitimden daha yüksek bir eğitime tabi tutmak amacıyla kuruldu.