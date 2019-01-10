2019 üniversite not sistemi üniversite not ortalaması hesaplama nasıl yapılır?

Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Yarı yıl tatilinin yaklaştığı dönemlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan not ortalaması hesaplama sistemi öğrencilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.Bir çok üniversite final sınavlarının yapıldığı tarihleri açıkladı.Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite not sistemi 2019 ! soruları merak konusu olmuş durumda.Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır.

Üniversite not ortalaması nasıl hesaplanır?

Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır. Bu sisteme göre puanlama şu şekilde yapılmakta;

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FD 0.50

FF 0.00

Üniversitelerimizde en sık kullanılan hesaplama yöntemi bu şekilde. Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve bir çok üniversitenin kullandığı not ortalaması şu şekilde hesaplanıyor:

Örneğin 5 dersiniz var.

3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA,

4 kredilik idare hukuku dersiniz CC,

2 kredilik Türk dili dersiniz AA,

5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF

3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB

Önce dersin kredisiyle harf notunuza karşılık gelen notu çarpıyoruz.

3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA (3×3.50=10.5)

4 kredilik idare hukuku dersiniz CC (4.2=8)

2 kredilik Türk dili dersiniz AA (2×4=8)

5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF (5×0=0)

3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB (3×3=9)

Daha sonra kredileri topluyoruz. 10,5+8+8+0+9= 35,5 yapıyor. Daha sonra 35,5’u toplam kredi sayısına bölüyoruz.

35,5/17= 2,08 ortalamanız oluyor.

Fakat burda asıl bilinmesi gereken üniversitemizin hangi harf notunu sınır kabul ettiğidir. Örneğin Gazi Üniversitesi’nde FF, FD ve DD olan dersler kalıyor. DC olan harf notu ise dönem ortalamanız 2.00’ın üzerindeyse geçiyor altındaysa kalıyor. ODTÜ’de de benzer durum var. FF ve FD harf notu olan dersler kalıyor. DC ve DD notlarıysa şartlı geçmektedir. Esasen çok fazla hesaplama yaparak kafanız karışmasın. Sistemin mantığı çok basit dilerseniz üniversite not hesaplama sisteminden ortalamanızı kafanız karışmadan hesaplayabilirsiniz. Üstelik tüm üniversitelerin not ortalaması bulunmakta.

Diğer not sistemiyse şu şekilde; A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, F1, F2, F3 şeklinde gitmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi bu not sistemini kullanmaktadır.

Not sistemine göre ortalamanız şu şekilde hesaplanmakta;

A1 4.00

A2 3,75

A3 3,50

B1 3,25

B2 3,00

B3 2,75

C1 2,50

C2 2,25

C3 2,00

D 1,75

F1 0,00

F2 0,00

F3 0,00

F1, F2, F3 notlarını alan öğrenci o dersten kalmış sayılmaktadır. Yine bir örnek ile ortalamamızı hesaplayalım. Bu sefer 4 dersimiz olsun.

3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1

2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3

4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D

2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun.

Dersleri yine katsayılarıyla çarpıyoruz;

3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1 (3×3,25=9,75)

2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3 (2×2=4)

4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D (4×1,75=7)

2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun. (2×0=0)

Toplam 20,75’i de kredi sayısı olan 11’e bölüyoruz ve ortalamamız 1,8 oluyor. F1,F2 ve F3 derslerini alan öğrenci o dersten kalırken diğer harf notlarıyla dersten geçmeniz mümkün.