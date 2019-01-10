2019 üniversite not sistemi üniversite not ortalaması hesaplama nasıl yapılır?
Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerinin yarı yıl heyecanı şimdiden başladı.Stresli geçen final haftası sonrası en çok merak edilen sorular arasında Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? sorusu ön plana çıkıyor.Okullarını uzatmak istemeyen öğrenciler en doğru not hesaplama yöntemini bulmaya çalışıyor.Peki Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite not sistemi 2019 ! sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.Merak edilen detaylar haberimizde... Peki üniversite nedir? Çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yükseköğrenim ve bilim kurumu. Modern üniversitenin kökenleri, 'studia generalia' (genel çalışmalar) adı verilen Orta Çağ okullarına dayanır. Bu Orta Çağ okulları, Avrupa'nın her yanından gelen öğrencilere açıktı. İlk 'studia', rahipleri ve keşişleri, katedral okullarıyla manastır okullarının verdiği eğitimden daha yüksek bir eğitime tabi tutmak amacıyla kuruldu.
Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Yarı yıl tatilinin yaklaştığı dönemlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan not ortalaması hesaplama sistemi öğrencilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.Bir çok üniversite final sınavlarının yapıldığı tarihleri açıkladı.Üniversite not hesaplama nasıl yapılır? Üniversite not sistemi 2019 ! soruları merak konusu olmuş durumda.Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır.
Üniversite not ortalaması nasıl hesaplanır?
Ülkemizde üç farklı not ortalama hesaplama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notunun olduğu sistemdir. Üniversitelerde en sık kullanılan üniversite not ortalama hesaplama sisteminde harf notu kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerin tamamına yakını bu sistemi kullanmaktadır. Bu sisteme göre puanlama şu şekilde yapılmakta;
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
Üniversitelerimizde en sık kullanılan hesaplama yöntemi bu şekilde. Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve bir çok üniversitenin kullandığı not ortalaması şu şekilde hesaplanıyor:
Örneğin 5 dersiniz var.
3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA,
4 kredilik idare hukuku dersiniz CC,
2 kredilik Türk dili dersiniz AA,
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB
Önce dersin kredisiyle harf notunuza karşılık gelen notu çarpıyoruz.
3 kredilik iktisada giriş dersiniz BA (3×3.50=10.5)
4 kredilik idare hukuku dersiniz CC (4.2=8)
2 kredilik Türk dili dersiniz AA (2×4=8)
5 kredilik Anayasa hukuku dersiniz FF (5×0=0)
3 kredilik Siyaset bilimi dersiniz BB (3×3=9)
Daha sonra kredileri topluyoruz. 10,5+8+8+0+9= 35,5 yapıyor. Daha sonra 35,5’u toplam kredi sayısına bölüyoruz.
35,5/17= 2,08 ortalamanız oluyor.
Fakat burda asıl bilinmesi gereken üniversitemizin hangi harf notunu sınır kabul ettiğidir. Örneğin Gazi Üniversitesi’nde FF, FD ve DD olan dersler kalıyor. DC olan harf notu ise dönem ortalamanız 2.00’ın üzerindeyse geçiyor altındaysa kalıyor. ODTÜ’de de benzer durum var. FF ve FD harf notu olan dersler kalıyor. DC ve DD notlarıysa şartlı geçmektedir. Esasen çok fazla hesaplama yaparak kafanız karışmasın. Sistemin mantığı çok basit dilerseniz üniversite not hesaplama sisteminden ortalamanızı kafanız karışmadan hesaplayabilirsiniz. Üstelik tüm üniversitelerin not ortalaması bulunmakta.
Diğer not sistemiyse şu şekilde; A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, F1, F2, F3 şeklinde gitmektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi bu not sistemini kullanmaktadır.
Not sistemine göre ortalamanız şu şekilde hesaplanmakta;
A1 4.00
A2 3,75
A3 3,50
B1 3,25
B2 3,00
B3 2,75
C1 2,50
C2 2,25
C3 2,00
D 1,75
F1 0,00
F2 0,00
F3 0,00
F1, F2, F3 notlarını alan öğrenci o dersten kalmış sayılmaktadır. Yine bir örnek ile ortalamamızı hesaplayalım. Bu sefer 4 dersimiz olsun.
3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1
2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3
4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D
2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun.
Dersleri yine katsayılarıyla çarpıyoruz;
3 kredilik ceza hukuku dersiniz B1 (3×3,25=9,75)
2 kredilik genel muhasebe dersiniz C3 (2×2=4)
4 kredilik insan kaynakları yönetimi dersiniz D (4×1,75=7)
2 kredilik medeni hukuk dersiniz F1 olsun. (2×0=0)
Toplam 20,75’i de kredi sayısı olan 11’e bölüyoruz ve ortalamamız 1,8 oluyor. F1,F2 ve F3 derslerini alan öğrenci o dersten kalırken diğer harf notlarıyla dersten geçmeniz mümkün.
ÜNİVERSİTE NEDİR?
Çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yükseköğrenim ve bilim kurumu. Modern üniversitenin kökenleri, "studia generalia" (genel çalışmalar) adı verilen Orta Çağ okullarına dayanır. Bu Orta Çağ okulları, Avrupa'nın her yanından gelen öğrencilere açıktı. İlk "studia", rahipleri ve keşişleri, katedral okullarıyla manastır okullarının verdiği eğitimden daha yüksek bir eğitime tabi tutmak amacıyla kuruldu. "Studia" çevresinde, "üniversite" terimi, yabancı bir ülkede bir arada bulunan bilim adamlarının oluşturduğu lonca tipinde topluluklar için kullanılıyordu. 12. yüzyılın sonlarına doğru, dört önemli "üniversite" doğdu. Bunlar Lombardları, Toscanalıları, Romalıları ve Fransız, Alman, İngiliz ve diğer uluslardan gelme bilim adamlarını barındırıyorlardı. Üyelerini kişisel ilgileri çerçevesinde oluşturulan bu "üniversitelerin", başlangıçta akademik bir nitelikleri yoktu. Belirli bir üniversite örgütlenmesinin oluşmadığı bu dönemde bile Parisli ya da Bolognalı bilim adamları, toplum içinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptiler. Paris'te ruhani sınıfın üyeleriyle eş tutulan bilim adamlarının, dinî mahkemede yargılanma hakları vardı. 1158'de, I. Friedrich, Bolognalı bilim adamlarına birtakım ayrıcalıklar tanıdı. Bu ayrıcalıkların arasında, hakları zedelenen bilimadamının görevine ara vererek bir tür "grev" yapma hakkı da vardı. Bütün bu ayrıcalıklar, bir topluluk için olmaktan çok, teker teker bireyler için geçerliydi. 13. yüzyıla gelindiğinde, bilim adamlarının oluşturduğu "üniversiteler", belirli bir idarî örgütlenmeye sahip kurumlara dönüştü.
Bu kurumlara "universitas studii" adı verildi. Bu ilk üniversitelerin belirli bir binaları ve sürekli öğrencileri yoktu. Sürekli olarak bir kentten diğerine yolculuk eden öğrenciler, üniversitelerini de değiştiriyorlardı. Cambridge Üniversitesi, Oxford'dan ayrılan bir grup öğrencinin kaydolmasıyla gerçek bir üniversite niteliğine kavuştu. Aynı biçimde Oxford Üniversitesi'nin tarihi, Paris'ten gelen bir grup öğrencinin üniversiteye girmesiyle başladı. Paris Üniversitesi, Fransız üniversitelerini ve Orta Avrupa ile İngiliz üniversitelerinin tipik örneği oldu. En eski İskoç üniversitesi St. Andrews, en eski İrlanda üniversitesi de Dublin üniversiteleriydi. ilk Avrupa üniversiteleri Prag (1348), Marburg (1527), Leiden (1575), Uppsala (1477) ve Heidelberg'di (1386). Amerikan üniversitelerinin kökeni, Harvard gibi, devrim öncesinde kurulmuş savaş kolejlerine dayanıyordu. Kanada'daki üniversiteler dinî kuruluşlar tarafından Paris, Oxford ve Edinburg üniversiteleri örnek alınarak oluşturulmuştu. Uzak Doğu'da, 1902'de Pekin Ulusal Üniversitesi, 1877'de de Japonya İmparatorluk Üniversitesi kuruldu. Türkiye'nin ilk üniversitesiyse 1863'te İstanbul'da kurulan Darülfünun'dur. Kurulduğu ilk yıllarda yalnızca fizik, zooloji ve botanik okutan bu üniversite kısa süre sonra kapatıldı ve ancak 1900'de yeniden açıldı. Bu tarihten sonra, daha önce kurulmuş bulunan tıp ve hukuk fakülteleri de Darülfünun'a bağlandı. Bu dönemde tıp, hukuk, edebiyat, fen, ilâhiyat fakültelerinden ve eczacılık ve dişçilik yüksekokullarından oluşan Darülfünun, 1933'te Atatürk'ün emriyle İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Yeni kurulan bu üniversitede Darülfünun'un bir bölüm öğretim üyesinin yanı sıra Avrupa'dan getirtilen profesörler de görevlendirilerek, öğretim düzeyinin yükseltilmesine çalışıldı. 1944'te Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştürüldü. 1946'da Ankara Üniversitesi, 1953'te Erzurum Atatürk Üniversitesi, 1955'te Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi, 1956'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1967'de Hacettepe Üniversitesi kuruldu. 1971'de Robert Kolej'in yüksek kısmı Türk Hükümeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi adıyla öğretime başladı. Üniversiteler, profesörler arasından, 2 yıl süreyle seçilen bir rektör tarafından yönetilir. Rektör, her seçim döneminde sırayla bir fakülteden seçilir. Ancak bir kezden fazla olmamak üzere, rektör bir seçim dönemi daha görevde kalabilir. Üniversitenin öbür idarî organları, üniversite yönetim kurulu ve senatodur. Fakülteler, seçimle işbaşına gelen dekanlar tarafından yönetilir. Ayrıca, her fakültenin bir genel kurulu, bir profesörler kurulu ve bir de yönetim kurulu vardır.
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