2019 yılı okullar ne zaman açılacak? 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu!

2019 yılı okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni eğitim takvimi hakkında açıklaması ile birlikte yaz tatilinin kısalacağı biliniyor. Yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılıyor. 13 hafta olan yaz tatili, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 haftaya düşürüldü. İşte okulların açılacağı yeni tarih...

2019 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 VE 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

1- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir

İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

Peki ders sayılarında azalma ne demek? 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken 8'e, 10. sınıflarda 9'a düşecek.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

DERS SAYISI KAÇ OLACAK?

Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak.

Anne babalar da soruyor. Çocuklar sabahtan akşama kadar soru soruyor peki günlük yaşamda sorunlarla karşılacına neden şaşırıp kalıyorlar. Çocuklarımız belirli şablonlara uygun olarak ezbere dayalı olarak soruları çözebilir. Gençlerin bu soruları çözerken anlamının ne olduğunu, niçin o şekilde olduğunu anlamaları gerekiyor. Soru çözmek ile sorun çözmeyi ayırarak işe başlamalıyız. Peki bu çocuklar sosyal duygusal becerileri nasıl elde edecekler, bunun için ne planlanıyor?